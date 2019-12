Malestar entre Torra i Aragonès per l'acord ERC-PSOE

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es reuniran dijous per parlar sobre l'acord ERC-PSOE que implica una taula de negociació entre governs per resoldre el conflicte polític. Segons fonts de la presidència consultades per l'Agència Catalana de Notícies, Torra vol traslladar a Aragonès que ERC no pot negociar en nom del Govern i que el que pacti amb el PSOE no ha d'implicar l'executiu català.

Torra i Aragonès han parlat avui dimarts per telèfon per emplaçar-se a la reunió i, segons aquestes mateixes fonts, el to ha estat dur. Des de vicepresidència han explicat a l'ACN que la trobada és a iniciativa d'Aragonès i que el vicepresident vol explicar-li l'acord amb el PSOE que pot permetre facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Precisament dijous el Consell Nacional d'ERC ratificarà o no l'acord amb els socialistes.