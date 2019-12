Un nadó ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu amb lesions cerebrals greus per presumptes maltractaments dels pares

Un nadó es troba ingressat a l'Hospital Sant Joan de Déu amb lesions cerebrals greus des de mitjan de desembre per presumptes maltractaments dels pares, avança la Cadena SER aquest dimarts. El nadó va ingressar a l'hospital el 19 de desembre i els progenitors van ser detinguts l'endemà, després que els Mossos d'Esquadra fossin alertats que es podria tractar d'un cas de maltractaments, segons han informat fonts del cos policial a l'ACN. El pare, de nacionalitat dominicana, i la mare, espanyola, van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó es troba sota la protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que ha obert un expedient de desemparament i n'ha assumit la tutela. El Departament d'Afers Socials i Famílies també ha iniciat els tràmits per presentar-se com a acusació particular contra els pares en el procediment judicial, assenyalen fonts de la conselleria.