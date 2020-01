El telèfon 112 rep més de 3.000 trucades per incidències relacionades amb la nit de Cap d'Any

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 7 del matí 3.094 trucades per incidències relacionades amb la nit de Cap d'Any. En concret, s'han obert 2.144 expedients. Gairebé la meitat dels avisos han estat per qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana, el 48,8%, i el 28,3% de les trucades han estat per assistències sanitàries.





Territorialment, el 47,7% dels avisos han arribat des del Barcelonès; el 8,73% des del Baix Llobregat; el 8,37 des del Vallès Occidental i el 2,49 des del Gironès.Per ciutats, Barcelona n'ha acumulat el 37,1%.