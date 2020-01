Creixen un 142% les detencions per Cap d'Any a Catalunya

Les comarques gironines han viscut una nit de Cap d'Any tranquil·la, ja que només s'han produït dos accidents (a Alp i Palafrugell) que han deixat quatre ferits de poca gravetat. En el conjunt de Catalunya s'han fet 46 detencions, un 142% més que l'any passat, sobretot per robatoris i furts a Barcelona.

it de Cap d'Any tranquil·la a les comarques gironines, on només es van es produir dos accidents que van deixar quatre ferits de poca gravetat -una a Palafrugell i tres a Alp- i un balanç de tres contenidors cremats a Girona que van afectar uns vehicles que estaven aparcats a prop. Al conjunt de Catalunya, els Mossos d'Esquadra van fer un total de 46 detencions, un 142% més que l'any passat, sobretot per robatoris i furts a Barcelona. Sis detencions més van ser per delictes de violència de gènere. Pel que a fa al trànsit, es van produir setze accidents amb ferits lleus i es van realitzar 948 controls d'alcoholèmia, un 21% més que l'any passat, dels quals 85 (un 8,9%) van donar positiu, un 2,2% més que l'any anterior.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va qualificar la nit de Cap d'Any de «tranquil·la», sense cap incident especialment rellevant. Tot i això, es va passar de les dinou detencions registrades en el Cap d'Any 2018-2019 a les 46 que hi ha hagut en aquesta ocasió: és a dir, més del doble. Vuit dels arrestats ho van ser per motius relacionats amb la celebració de la revetlla, mentre que vint detencions més es van produir per furts i robatoris, disset dels quals a la ciutat de Barcelona.

Buch i el comissari de guàrdia dels Mossos, Xavier Monclús, van explicar que això es deu bàsicament al fet que saben que durant la nit de Cap d'Any es produeixen més fets delictius d'aquest tipus i que en els últims mesos han pogut disposar de més agents i s'han canviat algunes estratègies policials. Sense aquestes detencions per delictes contra el patrimoni a Barcelona, n'hi hauria hagut 29 en total, davant de les 19 de l'any passat.

Entre els incidents més rellevants hi va haver una baralla amb unes 30 persones a un quart de tres de la matinada en un bar de l'Hospitalet de Llobregat. El vigilant del local va rebre lesions per arma blanca, i els Mossos estan investigant la localització de l'autor de l'agressió.

A dos quarts de quatre hi va haver una altra baralla de bar a Manresa, on individu va agredir un altre home i li va causar diversos cops. L'autor dels fets ja va ser arrestat. Mentrestant, a les quatre de la matinada, a Salou, també hi va haver una baralla en un local d'oci. Davant l'actitud violenta d'un home que no obeïa els agents i els va intentar agredir, mostrant una actitud molt violenta, els Mossos el van detenir. A la mateixa hora, en una discoteca de Reus es va arrestar un home per haver agredit el vigilant del local, que ha patit talls al cap i la cara.

De les sis detencions per violència domèstica i de gènere la conselleria d'Interior no en va donar més detalls, tot i que cap víctima tenia lesions greus, i de moment no es té constància de cap denúncia per agressió sexual, tot i que no es descarta que arribin en les properes hores o dies.



Dos accidents lleus a Girona

A la carretera, els Mossos de trànsit van establir 47 controls i van fer 948 proves d'alcoholèmia, un 21% més que l'any anterior. D'aquestes, 85, un 8,9%, van donar positiu, un 2,2% més que el 2018. Dels 85 positius, 69 van ser de caràcter administratiu, amb taxes de 0,25 a 0,60 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, i 16 van ser penals, per sobre de 0,60. En els 15 tests de drogues practicats es van registrar vuit positius.

Pel que fa a accidents, el Servei Català de Trànsit va registrar entre les vuit del vespre i les set del matí 16 accidents amb ferits lleus, cap dels quals greu ni mortal. Un d'ells es va produir a la carretera Gi-400 a l'alçada d'Alp, on va haver-hi tres ferits de poca gravetat; i a la Giv-6542, a Palafrugell, hi va haver també una topada amb un ferit menys greu.