ERC facilitarà la investidura de Pedro Sánchez

ERC facilitarà la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez, després que el seu consell nacional hagi estimat, per "àmplia majoria", que l'acord segellat pels negociadors republicans i del PSOE és suficient per abstenir-se. Així ho ha anunciat ERC en un comunicat, en què han destacat que es pacta la creació d'una taula de negociació entre governs, els acords de la qual se sotmetran a una consulta ciutadana a Catalunya.

La mesa de negociació, 15 dies després de la formació del nou govern



El PSOE ha acordat amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) la creació de la promesa mesa de governs per debatre la situació a Catalunya en un termini màxim de quinze dies després de la formació de el nou Executiu de Pedro Sánchez,

Així consta en el pacte a què han arribat PSOE i ERC, pel qual la formació independentista s'abstindrà en la investidura de Sánchez, en què tots dos partits es comprometen a sotmetre a consulta a Catalunya els acords a què pugui arribar aquesta mesa.

El PSOE i Esquerra han fet públic aquest pacte tot just conèixer-se la decisió de Consell Nacional d'ERC de facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Segons l'acord, que no cita expressament la Constitució, la futura mesa de negociació entre governs actuarà "sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic" i les mesures que consensuïn les dues parts se sotmetran a consulta a Catalunya.

El text de l'acord comença amb una declaració conjunta de tots dos partits subratllant que s'ha obert l'"oportunitat de desbloquejar i canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya" i "establir les bases per a la seva resolució", perquè "hi ha voluntat de diàleg per arribar a un acord que ens permeti superar la situació actual".

El document consta només de dos punts, el primer amb el "reconeixement del conflicte polític" català i l'"activació de la via política per resoldre-ho" a través del diàleg, i el segon per detallar com seria la taula de negociació, principal condició de Esquerra als socialistes per accedir a l'abstenció.

Segons explica l'acord, seria una "mesa de diàleg, negociació i acord entre governs", que sortirà del "reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes" i que actuarà "sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic ".

Els dos governs han d'establir les seves respectives delegacions de forma paritària i amb els membres "que les dues parts decideixin".

PSOE i ERC es comprometen a que hi hagi un "diàleg obert sobre totes les propostes presentades" i "llibertat de continguts" en què es facin sobre el futur de Catalunya.

També s'emplacen a tenir un "calendari transparent" començant per la pròpia creació de la mesa, que volen que sigui en quinze dies des de la formació de Govern a Espanya. Després, marcaran "terminis concrets" per les seves reunions i conclusions.

La mateixa mesa establirà mecanismes per garantir l'inici i manteniment de la seva activitat i el compliment dels acords, per als que els dos partits es comprometen a buscar aquells "que comptin amb un suport ampli de la societat catalana".

És en aquest moment del text quan PSOE i ERC asseguren que les mesures que continguin els acords d'aquesta mesa "seran sotmeses en el seu cas a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya".

A més, afegeix que aquesta consulta es faria "d'acord amb els mecanismes previstos o que es puguin preveure en el marc de el sistema juridicopolític".

Els socialistes i Esquerra no tanquen la porta a que segueixi havent-hi altres espais de diàleg, que "hauran de potenciar-se" i en concret es refereix a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat recollida en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la taula de partits existent al Parlament.