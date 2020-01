Torra avisa a Aragonès que el Govern «no assumeix» el pacte ERC-PSOE

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que el Govern "no assumeix" ni dona el vist-i-plau a l'acord ERC-PSOE sobre una taula de negociació entre governs. Fonts de la presidència asseguren que Torra també ha traslladat al vicepresident, en la reunió que s'ha celebrat avui dijous al Palau de la Generalitat, que és el president qui ha de "gestionar i validar" qualsevol acord amb l'Estat. Segons aquestes mateixes fonts, Torra ha defensat que les negociacions han de permetre una "votació clara" sobre la independència i ha insistit que no es mourà de reclamar l'exercici del dret d'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia.

Tres quarts d'hora de reunió a partir de les 9 hores no han servit perquè Aragonès convenci Torra de la necessitat de l'acord que ha arribat amb el PSOE i que aquesta mateixa tarda està previst que validi el Consell Nacional dels republicans. Un vot afirmatiu faria que Pedro Sánchez sigui investit en segona volta el 7 de gener amb l'abstenció d'ERC.

Segons fonts de la Presidència, Torra ha demanat explicacions sobre l'acord amb els socialistes en el que pugi afectar el Govern. I és que des de Presidència defensen que "qualsevol acord amb el govern espanyol ha d'estar gestionat i validat" pel president Torra i que "no es pot negociar res" amb l'Estat al marge dels acords de Govern.

En aquest sentit, citen que la posició consensuada entre els socis de Govern (JxCat i ERC) està recollida a l'acord de govern posterior a la sentència del Suprem, al comunicat conjunt de reacció a la sentència, a la Declaració de la Llotja, a la declaració de l'Assemblea de Càrrecs Electes i a les resolucions del Parlament. Segons Presidència, Torra no es mourà de reclamar l'exercici del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió i l'amnistia.

Per a Presidència, les expressions 'Ho tornarem a fer' i 'Spain Sit and Talk' són a favor del dret a l'autodeterminació i les negociacions han de permetre una "votació clara" sobre la independència. En aquest context, assenyalen que ningú s'ha mobilitzat en els darrers anys de manera massiva per un nou Estatut ni per cap millora de l'autogovern que no sigui la independència. D'aquesta manera es refereixen al fet que l'acord entre ERC-PSOE contempli una consulta a la ciutadania sobre els acords que s'arribin a la taula de negociació entre governs.