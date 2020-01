CCOO convoca vaga d'ambulàncies de Transport Sanitari de Catalunya

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) convocarà a la vaga els treballadors de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya, que opera als municipis de Santa Coloma de Farners, Quart, Olot, Figueres, Campdevànol, Blanes i Puigcerdà entre els dies 13 i 17 de gener. La protesta es duu a terme contra el retard i fraccionament en l'abonament de la nòmina dels treballadors i treballadores de l'empresa. El sindicat denuncia que Transport Sanitari de Catalunya pretén fraccionar el 50% del salari a partir del dia 1 de gener i la resta a partir del 7.

El passat 30 de desembre de 2019 va tenir lloc a la seu de Barcelona del Tribunal Laboral de Catalunya un acte de conciliació interposat per l'Agrupació d'Ambulàncies de CCOO on van ser-hi presents també representants del sindicat USOC. Segons denuncia el sindicat, Transport Sanitari de Catalunya no va mostrar cap voluntat de revertir la mesura en discòrdia. Per això, els delegats dels diferents lots de l'empresa a Catalunya presents a l'acte han decidit convocar vaga, que haurà de ser ratificada per les diferents assemblees de treballadors/es.

La vaga (tret de canvis en l'acte de conciliació previst per al dia 10 de gener de 2020) s'iniciarà el dilluns 13 de gener a les 00.00 hores, amb una durada de 5 dies fins al divendres 17 de gener, amb la finalitat d'aconseguir que la liquidació i el pagament dels salaris es facin puntualment i documentalment en la data i el lloc convinguts, o d'acord amb els usos i els costums, l'últim dia del mes.