La Guàrdia Civil intervé a Sabadell dos ullals d'elefant que es venien per internet per 5.000 euros

La Guàrdia Civil va intervenir a Sabadell el passat mes de desembre dos ullals d'elefant que estaven a la venda en diversos portals digitals de compra-venda de productes de segona mà.

Els ulls s'oferien per 5.000 euros i estaven en perfecte estat i adornats amb uns segells gravats en anells metàl·lics i incrustats en una base de fusta que serveix com a element decoratiu i de suport. Segons ha informat la Guàrdia Civil a través d'un comunicat, el propietari no tenia cap documentació que acredités la seva tinença legal ni l'origen dels ullals, i només va manifestar que fa dos anys que els havia portat de Mallorca. El propietari s'enfronta a un delicte contra la fauna per tinença i comerç d'espècies amenaçades.

Els ullals intervinguts pel Seprona van ser lliurats al Servei Oficial d'Inspecció, Vigilància i Regulació d'Exportacions. La Guàrdia Civil recorda que aquesta espècia animal està catalogada amb un alt nivell de protecció en el Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades i Fauna i Flora Silvestres.