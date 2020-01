Torra diu que seguirà exercint com a president fins que el Parlament el destitueixi

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres que seguirà exercint com a president fins que el Parlament el destitueixi i ha demanat un ple del Parlament extraordinari per a aquest dissabte perquè la Cambra es posicioni sobre la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar-ho com a diputat.



"Mentre el Parlament no digui el contrari, continuaré sent diputat i president, i exercint les funcions del meu càrrec. Sóc diputat i president", ha defensat durant una declaració institucional en el Palau de la Generalitat al costat del seu Govern i després d'una reunió extraordinària del Consell Executiu.



Torra ha insistit que només el Parlament el pot destituir del càrrec i ha qualificat la decisió de la JEC de "nou cop d'estat contra les institucions catalanes".







El president del Parlament, Roger Torrent, ha decidit convocar un ple demà a les cinc de la tarda.





Acabo de parlar amb tots els presidents dels Grups Parlamentaris del @parlamentcat. Els he comunicat que convocaré un Ple Extraordinari de compareixença del MHP @QuimTorraiPla per demà, dissabte dia 4, a les 17.00h. — Roger Torrent ?? (@rogertorrent) January 3, 2020