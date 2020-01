Torra reunirà el Govern a les 20 hores i després farà una declaració institucional

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat una reunió de Consell Executiu extraordinari aquest divendres a les 20.00 hores després de la seva inhabilitació per part de la Junta Electoral Central (JEC) i posteriorment farà una declaració institucional.

En un comunicat, ha explicat que, quan finalitzi la reunió de Govern, Torra farà una declaració institucional des de la Sala Torres Garcia de Palau de la Generalitat.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat retirar-li la credencial de diputat de Parlament i ha resolt inhabilitar durant any i mig per a l'exercici de càrrecs públics, la qual cosa suposa que no podrà seguir com a president de la Generalitat.