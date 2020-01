Blázquez admet "perplexitat i inquietud" pel govern de coalició de PSOE i Podem

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, ha reconegut "perplexitat i inquietud" pel govern de coalició de PSOE i Podem, i ha augurat un horitzó "molt incert". En una entrevista publicada per l'arxidiòcesi de Valladolid, Blázquez ha demanat que es recuperi "l'esperit de la transició", que va donar com a resultat l'aprovació de la Constitució. "Demanaria que l'esperit de diàleg, de confiança recíproca, de reconciliació i de consens no s'oblidi, perquè si no és molt difícil poder conviure amb els que són diferents", ha advertit. En aquest sentit, ha alertat del perill que es formin "blocs". "No reproduïm la nostra història", ha afegit el president de la Conferència Episcopal Espanyola.

(Aquesta notícia actualitza l'anterior amb el mateix titular afegint les consideracions que ha fet el cardenal arquebisbe de València)

Per la seva part, el cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha fet una crida a "orar per Espanya" mentre no s'aclareixi el "futur incert" del país. Al seu parer, l'Estat està en una "situació crítica" i de "vertadera emergència". Ho ha dit en una carta oberta a l'arxidiòcesi de València.