El Govern català concedeix més de 100.000 euros a les productores del germà del president valencià

El Govern català ha obert les comportes per nodrir de subvencions públiques les empreses de comunicació de Francis Puig, germà del president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. L'executiu de Quim Torra ha beneficiat les productores Comunicacions dels Ports (amb seu a Castelló) i Mas Mut (domiciliada a Terol) amb programes públics d'ajuts a mitjans concedits per la Generalitat catalana. Segons va informar el diari Las Provincias, el departament de Presidència ha aprovat dues aportacions que en total sumen gairebé 28.000 euros per a la promoció del català o l'aranès. Aquests ajuts s'afegeixen als 73.000 euros rebuts recentment, de manera que en els últims mesos les productores han acumulat subvencions per un valor superior als 100.000 euros. En l'última ocasió els ajuts de 28.000 euros només han anat a parar a les societats de Francis Puig, i en el repartiment inclòs el grup mediàtic que lideren els germans Adell Bover, socis de Francis Puig en diversos projectes i que estan sent també investigats en els tribunals per la justificació de diverses de les subvencions rebudes de la Generalitat valenciana.



Injeccions econòmiques

Segons el rotatiu valencià, de les dues darreres subvencions rebudes des del Departament de Presidència català, la més importants és la que ha percebut la productora Mas Mut. Aquesta societat va ingressar 18.129,74 euros a finals d'any pel programa de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès. Per la seva banda, Comunicacions dels Ports, una altra de les empreses de Francis Puig, va rebre de la Generalitat una subvenció de 9.776,57 euros per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès. Aquestes ajudes rebudes se sumen a les subvencions que ha ingressat el conegut com el càrtel de les productores en els últims mesos des del govern de Quim Torra. La productora Comunicacions dels Ports va rebre una doble injecció econòmica, la més quantiosa de les quals va arribar als 39.081,99 euros i la segona va assolir els 34.003,67.