Mor una menor de 15 anys atropellada per un tren a Premià de Mar

Una menor va morir ahir al vespre en ser atropellada per un tren a Premià de Mar, i es treballa amb la hipòtesi que ha estat un accident. A l'hora de tancar aquesta edició, fonts dels Mossos d'Esquadra havien informat a Europa Press que estan investigant les causes de l'atropellament mortal. El tren circulava en direcció Mataró i l'atropellament va provocar retards en la circulació de trens. L'Ajuntament de Premià de Mar va mostrar ahir a la nit per Twitter el condol a la família per la mort de la nena.