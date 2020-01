Oriol Junqueras, «inelegible»

a Junta Electoral Central (JEC) es va avançar al Suprem i va tancar la porta a l'acreditació d'Oriol Junqueras com a eurodiputat, contravenint d'aquesta manera la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que decreta la immunitat del líder d'ERC des del moment en què va ser elegit pels ciutadans i independentment dels tràmits que imposi l'Estat espanyol. La JEC conclou que el fet que Junqueras estigui condemnat és causa «d'inelegibilitat sobrevinguda», fet que li impedeix accedir a l'acta de diputat al Parlament Europeu. A l'acord fet públic ahir al vespre, l'àrbitre electoral fa córrer la llista amb la qual va concórrer ERC a les eleccions europees i proclama Jordi Solé eurodiputat en substitució del líder dels republicans.

Així doncs, l'àrbitre electoral va declarar la «pèrdua de la condició de diputat del Parlament europeu» de Junqueras «amb anul·lació del seu mandat» amb efectes immediats i així ho comunicarà al president del Parlament Europeu. La JEC va afirmar que la «nova situació» de Junqueras, que està condemnat per sentència ferma i ja no està en presó provisional, «que era la que tenia quan va resoldre el TJUE», fa que perdi el mandat parlamentari.

La JEC es va avançar d'aquesta manera al Tribunal Suprem, que després de rebre la sentència del TJUE va demanar a les parts que es posicionessin sobre com ha d'actuar per acatar la sentència. A la resolució d'ahir, la JEC va defensar la seva competència per prendre aquesta decisió i vetar Junqueras com a eurodiputat. «Correspon a la Junta Electoral Central, com a òrgan competent en matèria en allò que disposa a l'article 224.3 de la Loreg -llei electoral- declarar aquesta circumstància i comunicar-ho al Parlament Europeu», va afirmar.

D'aquesta manera, l'àrbitre electoral va acceptar les peticions plantejades per PP, Cs i Vox i va rebutjar els arguments de la defensa de Junqueras. «És indubtable que existeix una sentència penal ferma que imposa la pena prevista en la causa d'ineligibiltat de l'article 6.2 a) de la Loreg», va insistir la JEC.

Aquesta decisió de la JEC podria posar en perill la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que semblava segura en segona votació dimats, ja que ERC va convocar per a avui al matí una reunió extraordinària de la seva executiva per «valorar les conseqüències» de la resolució de la JEC.

Fonts del partit van explicar que la trobada servirà «per analitzar la decisió de la JEC, coordinar la resposta i valorar les conseqüències al calendari polític immediat». La decisió de la JEC es va produir l'endemà que el Consell Nacional del partit validés l'acord d'investidura amb el PSOE, pel qual ERC preveu abstenir-se per facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern i inclou una taula de negociació entre governs per buscar una solució al conflicte a Catalunya.



«Atemptat contra la democràcia»

ERC va assenyalar al compte oficial del partit a Twitter que «els poders de l'Estat atempten de nou contra la democràcia i les urnes». «Europa va fer justícia: Oriol Junqueras és eurodiputat i té immunitat. Els poders de l'Estat atempten de nou contra la democràcia i les urnes», van afegir en un missatge en el qual van advertir que «no es sortiran amb la seva, no ens rendirem».

També l'eurodiputada republicana Diana Riba va ironitzar sobre que és «típic de les democràcies occidentals» tant «desactivar presidents» com «decidir que un eurodiputat ho deixi de ser tot i els tribunals europeus».

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va assegurar que «un altre recurs del PP a la Junta Electoral Central ha aconseguit que Junqueras no sigui eurodiputat, i per tant segueixi a la presó sense viatjar a Brussel·les, com pretenia l'informe del Govern de Pedro Sánchez». «A cada cessió als separatistes respondrem amb la fermesa de l'Estat de Dret», va afegir.