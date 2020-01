Sánchez encara la seva investidura en un Congrés crispat i partit en dos

El candidat socialista a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez, ha encarat aquest dissabte una investidura que es preveu segura, encara que per apenes un parell de vots, en un Congrés crispat i fracturat en dos, ja que PP, Vox i Cs s'han erigit en un bloc d'oposició frontal.

A les 9.00 hores d'un dissabte de vacances nadalenques Sánchez ha donat els primers passos per a continuar a La Moncloa sense estar en funcions, situació que porta arrossegant des de les eleccions del 28 d'abril.

Una reunió urgent de l'Executiva d'ERC a Barcelona ha tingut en suspens els socialistes durant gran part del matí, no fos cas que els independentistes abandonessin l'abstenció, però no ha estat el cas. Així que el que es preveu és que Sánchez surti del Congrés dimarts que ve com a president després d'una segona votació en què necessita majoria simple.

Ho serà per un ajustat marge de dos vots després que la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, ha avançat el seu vot en contra tot i que la formació nacionalista va decidir ahir l'abstenció. Ara mateix, el balanç és de 167 "sís" i 165 "nos". Per tant, la investidura està molt a prop de fer-se realitat.

Potser a causa d'això, el candidat ha començat el debat d'investidura al Congrés amb l'exposició d'un programa de Govern clar i ple d'objectius concrets, diferent del que va plantejar al juliol de l'any passat. Ara bé, la situació de Catalunya, novament, ha estat l'assumpte més controvertit.

Sánchez ha apostat per la via del diàleg com l'"única possible" per resoldre el "conflicte" català i superar la judicialització, i més endavant, en el cara a cara amb el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, s'ha compromès a formar la taula de governs, eix de l'acord de socialistes i republicans.La promesa ha respost a l'ultimàtum que el diputat independentista va llançar uns minuts abans: "Si no hi ha taula, no hi ha legislatura", ha advertit a Sánchez.

Aquesta mena de dependència d'ERC s'ha inclòs entre les principals crítiques del líder d'el PP, Pablo Casado, molt dur amb Sánchez, fins al punt que els llancis més aspres i bruscs de la sessió d'aquest dissabte s'han produït al llarg del seu cara a cara.

Ha afirmat el president dels populars que el candidat socialista ha portat al Congrés "un Govern de malson" sustentat en "un bestiari de pactes" de to "radical".

Per Casado, l'Executiu de coalició que s'albira, format per ministres socialistes i d'Unides Podem, acabarà amb "les dècades" que han reportat a Espanya les seves seus majors quotes de llibertat i de progrés.I ha aprofitat l'ocasió per situar el seu partit com "dic de contenció" davant de "qualsevol intent de modificació constitucional per la porta de darrere" o dels estatuts d'autonomia.

Aquesta "operació d'enderrocament" de la Constitució, segons les seves paraules, no tirarà endavant perquè el PP desplegarà tots els recursos al seu abast, incloses mobilitzacions en places i carrers.A manera de corol·lari, el líder del PP ha assegurat que des d'avui "Espanya es queda sense socialisme constitucionalista", i ha culpat Sánchez d'això.

Però no només la protecció de la Carta Magna i la política a seguir a Catalunya han canalitzat les respectives acusacions dels líders de PSOE i de PP. La fi d'ETA i la corrupció han deparat severs retrets.

Amb tot, Sánchez ha fet diversos anuncis fora dels temes més polèmics, encara que cap nou, ja que són els que integren l'acord del seu partit amb Unides Podem.

Durant gairebé dues hores, el candidat s'ha compromès a la derogació de la reforma laboral, a pujar el salari mínim, a desenvolupar per llei la lluita contra el frau fiscal i contra l'emergència climàtica, a pujar l'IRPF a les rendes altes, a millorar el mapa d'implantació del 5G, a plantejar una estratègia enfront del repte demogràfic o invertir en sanitat pública fins a un 7 per cent del PIB.

Però llevat referències puntuals dels líders parlamentaris, la situació política de Catalunya i la tensió que això genera en el text constitucional han acaparat les fases més enèrgiques del debat.

El president de Vox, Santiago Abascal, ha encadenat diversos adjectius per titllar a Sánchez de "frau, mentider, estafador i personatge sense escrúpols", capaç fins i tot de tramar "emboscades a la Constitució" per tal de romandre a La Moncloa.

I la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha emprat crítiques similars, encara que no ha eludit una petició atípica: ha instat que d'entre les files socialistes sorgeixi "un valent" que voti en contra de la investidura del seu líder i pari "la infàmia que pensa cometre ".

Així s'ha configurat un bloc d'oposició, el dels partits de la dreta, que, d'acord amb el manifestat aquest dissabte pels seus líders, no té en ment concedir a Sánchez un sol segon de treva. Treva si li donarà el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias. A més d'agrair als "molts que des de la presó han treballat per impulsar l'acord", ha traçat l'horitzó a què vol anar el probable nou Govern de coalició: "Reparar les traïcions a la pàtria" comeses pel PP.Sánchez i Iglesias s'han tornat a fondre aquest dissabte en una abraçada, reedició de la que es van donar el 12 de novembre quan van signar el preacord, mentre els diputats de les seves bancades es aplaudien i els de les forces de la dreta observaven.