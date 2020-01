El Parlament ratifica Quim Torra

La cambra parlamentària catalana va aprovar ahir, amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP, una resolució de suport al president de la Generalitat, Quim Torra, davant la inhabilitació que divendres va ser dictada per la Junta Electoral Central. Quim Torra pretenia que PSC i comuns –aquests últims es van abstenir– se sumessin a la disposició que tractava de «cop d'estat» aquesta resolució, però no ho va aconseguir.

l ple del Parlament, convocat ahir en sessió extraordinària, va donar suport a Quim Torra davant la resolució de la Junta Electoral Central d'inhabilitar-lo. JxC, ERC i la CUP van votar a favor d'una resolució que consta de sis punts i parteix de la premissa que la JEC és un òrgan administratiu electoral que pretén «inhabilitar» Torra «contravenint la voluntat dels catalans». Després de reconèixer la condició de Torra de diputat, el text subratlla que l'únic marc aplicable possible és la Llei de la Presidència de 2008 i el Reglament del Parlament. «El Parlament reitera que el seu reglament és l'únic que pot alterar la seva composició», resa el text.

El president Quim Torra va demanar al Parlament que el ratifiqui al càrrec, i va assegurar que si la cambra refusa la resolució de la Junta Electoral ell continuaria sent el cap del Govern. En canvi, si el Parlament acceptava la seva destitució,va dir que no s'oposaria a aquesta decisió. Torra va preguntar a PSOE i Unides Podem «com es pot establir un diàleg [amb Catalunya] i, alhora, inhabilitar l'interlocutor». Durant la seva intervenció inicial al ple extraordinari d'ahir a la tarda, Torra també va respondre al candidat a la presidència del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El cap del Govern català va dir al líder del PSOE que la Constitució és una «gàbia» per a la capacitat de decisió dels catalans. Torra va asseverar que, per defensar la democràcia, «a vegades cal plantar-se per avançar».

Torra es va posar «a disposició» del Parlament «per continuar avançant si està disposat a no claudicar davant la repressió». Així mateix, va preguntar als diputats de la cambra si estan «disposats a respectar la voluntat democràtica i la sobirania del Parlament», o si pel contrari acceptaran «l'alteració autoritària» que pretén fer un «òrgan polititzat», en referència a la JEC. «A qui defensaran avui vostès? Acceptaran les dreceres que busca un dels òrgans repressors més descarats de l'Estat espanyol? És així com hem d'entendre el diàleg que diuen plantejar alguns?», va preguntar de forma retòrica. Torra va advertir que no es poden acceptar «aquestes actuacions sense cap legitimitat democràtica». «Si ens deixem fer això, aviat ja no ens quedarà res», va alertar. Torra va apuntar que «ha arribat l'hora de plantar-se i dir prou a la degradació política» del Parlament. El cap del Govern va fer una crida per reforçar les institucions i defensar-ne la sobirania, així com el «compromís indestructible» amb la democràcia.

Ni PSC ni comuns –aquests es van abstenir– es van sumar a la resolució que qualifica de «cop d'estat» la decisió de la JEC, malgrat les peticions de Torra en aquest sentit. Tanmateix, el líder del PSC, Miquel Iceta, va reivindicar que la inhabilitació del president de la Generalitat «només pot derivar-se d'una sentència judicial ferma i no d'un acord de la Junta Electoral Central, això diu l'Estatut, la Llei de la presidència del Govern, el Reglament de la cambra, és la nostra opinió i la opinió de la gent». Iceta va afegir que «la Junta Electoral Central s'hauria d'haver inhibit com ho va fer la Junta Electoral Provincial de Barcelona, perquè aquest tema ja ha estat judicialitzat». Iceta va demanar al president que permeti el «retorn de la política i el diàleg».