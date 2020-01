Això faran els afortunats gironins amb el premi del Nen

Uns dels afortunats que ingressaran 75.000 euros són l'Assumpció i en Lluís, un matrimoni que viu al barri del Mercadal de Girona. L'Assumpció ha explicat que "ens van tornar els diners amb el dècim del sorteig de Nadal" i va anar a can Sagarrull on va demanar que li canviessin "per un número de la rifa de Reis". La dependenta li va dir si li feia gràcia el 21816 i ella va dir que sí. "Quan aquest matí he vist que tocava, m'he posat a tremolar", ha afegit l'afortunada.

De tota manera, en Lluís ha avançat que ja tenen previst com gastaran el premi. "Tenim dues filles i dos nets i aviat serà ventilat" ha afirmat entre riures. Aquest matrimoni ha decidit anar fins a l'administració de loteria aquest dilluns al matí perquè volien comprovar de primera mà que els havia tocat a ells.

A part de l'Assumpció i en Lluís, cap altre premiat hi ha anat. L'Alfred ha explicat que "és normal" perquè essent el dia de Reis "molta gent té dinars" i segurament passaran en els propers dies per demanar què cal fer per cobrar el premi.