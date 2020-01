Només dues de les 20 famílies del bloc incendiat a Badalona fa un any han pogut tornar a casa

Un any després de l'incendi en un bloc de pisos del barri de Sant Roc de Badalona, només dues de les vint famílies que van ser desallotjades han pogut tornar a casa seva. Tot i que la rehabilitació de l'edifici ja s'ha fet, els veïns asseguren que el bloc continua sense ascensor i sense subministrament elèctric a l'escala.

Les famílies, a través de la plataforma Sant Roc Som Badalona, es queixen de «falta d'acompanyament» per part de les administracions públiques per facilitar la tornada als habitatges. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona ha explicat que la majoria dels pisos ja estan en «condicions d'habitabilitat» i que ara són els veïns qui han de gestionar amb les asseguradores quan poden tornar a casa seva.

Ahir diumenge va fer un any que un incendi al bloc del número 244 de l'avinguda del Marquès de Mont-Roig, al barri de Sant Roc de Badalona, deixava tres morts i una vintena de famílies sense casa.

En un primer moment, tècnics i administracions públiques van calcular que en pocs mesos els veïns podrien tornar als seus habitatges, però un any després només ho han pogut fer dues de les vint famílies afectades. De les que no han tornat n'hi ha 9 que viuen provisionalment en els pisos que els va oferir la Generalitat i l'Ajuntament de Badalona, d'altres segueixen reubicades en cases de familiars i algunes famílies han acabat marxant al seu país d'origen.

Des de la plataforma Sant Roc Som Badalona, que ha donat suport als afectats tots aquests mesos, lamenten la «lentitud» que hi ha hagut en tot el procés per tal que els veïns poguessin tornar als seus habitatges.

El seu portaveu i secretari, Carles Sagués, apunta que en un primer moment es va dir que podrien tornar en dos mesos, «però no va ser fins al mes de novembre que les famílies van poder entrar per veure com havia quedat la casa». Per a Sagués, tots aquests mesos s'estan vivint amb «intranquil·litat, preocupació i insatisfacció».

Al mateix temps, la plataforma denuncia «el poc acompanyament» de les administracions durant el procés per tal que les famílies puguin recuperar el seu habitatge, ara que la rehabilitació de l'edifici ja està enllestida.

«Acompanyaments i voluntats que els polítics sí que van manifestar els primers dies, però després la dinàmica ha estat una altra», comenta el secretari i portaveu de la plataforma Sant Roc Som Badalona.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona ha explicat que la rehabilitació dels espais comunitaris del bloc ja esta acabada i que la majoria dels pisos estan en condicions per viure.

En aquest sentit, la regidora d'Habitatge, Teresa Moreno, ha apuntat que ara «és cada família qui ha de gestionar amb les seves asseguradores quan podran tornar a casa».

El consistori ha assegurat que els veïns disposen d'un «suport jurídic» per «facilitar» fer els tràmits amb les asseguradores.

Malgrat que la majoria dels pisos estan rehabilitats encara «n'hi ha tres la reparació dels quals s'allargarà més temps del previst», segons ha apuntat Moreno.

Les tres famílies que eren propietàries d'aquestes llars més perjudicades van ser allotjades en els pisos que va oferir la Generalitat. Per això, l'Ajuntament, a través dels serveis socials, està «treballant» per allargar l'estada fins que puguin tornar de nou al bloc de l'avinguda del Marquès de Mont-Roig, ha assegurat Moreno.

A banda d'aquestes tres famílies que s'hi estaran més temps, la regidora Teresa Moreno diu que l'Ajuntament fa un seguiment de les altres sis que viuen en els pisos cedits per l'administració i ha confirmat que en «les properes dues o tres setmanes ja podran tornar a casa».