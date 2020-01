Hisenda destapa més de dos milions en factures falses d'una productora de TV3

L'Agència Tributària ha destapat en una inspecció sobre l'impost de societats més de dos milions d'euros en factures falses que el 2010 i 2011 va emetre Triacom, la productora de TV3 que presideix Oriol Carbó a la qual l'empresari Juan Manuel Parra va afirmar haver utilitzat per camuflar despeses electorals de CDC.

Aquest cas el segueix l'Audiència Nacional, en la causa del 3% que investiga si càrrecs de CDC cobraven a empresaris a canvi d'adjudicació d'obra pública i si després blanquejaven aquests ingressos amb fórmules com la prestació de serveis a tercers dels quals en realitat se'n beneficiava el partit.

No obstant això, l'informe de l'Agència Tributària neix motivat per una inspecció a Triacom per l'impost de societats i l'IVA dels anys 2010 i 2011. Després de destapar el cas, el va traslladar a la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, que ha acusat l'empresa d'un delicte fiscal al Jutjat d'Instrucció 26 de Barcelona.

Segons va declarar Domingo Parra, Carbó, amb la connivència de l'exconseller de Justícia Germà Gordó, li va donar instruccions sobre com facturar a Triacom per conceptes ficticis pel desplegament que havia fet d'un acte electoral de CDC. Tal com va afirmar a l'Audiència Nacional, només així podia cobrar pels seus serveis.

L'Agència Tributària conclou que no era l'únic a emetre factures falses a Triacom, que en alguns casos pactava produccions que no arribaven a materialitzar-se i en d'altres, 'tapava' els pagaments com si fossin subcontractacions de serveis per a dos programes de TV3 --'El Gran Dictat' i 'Fish & Xips'--, la realització íntegra dels quals, per contracte, feia una altra empresa.

Destaca el cas de Telefónica, que, segons l'informe al qual ha tingut accés Europa Press, va pagar, en 5 factures del 2010 i 2011, 2,5 milions d'euros pel patrocini d'una sèrie de la qual "no hi ha cap constància" i per dos vídeos corporatius dels quals només apareix un i no compleix les condicions d'aquest preu "desorbitat".

"Si ja és exagerat el preu, més estrany és que es respectin els termes del contracte i es paguin totes les quantitats quan existeixen evidències que les prestacions que havia d'efectuar Triacom no es van fer", diu l'informe, que conclou que "els pagaments obeeixen a raons diferents a les que expressen el contracte i les factures".

La companyia, que va ser requerida, no va poder justificar el motiu dels pagaments malgrat l'incompliment. Hisenda sospita que els diners que va abonar a Triacom "es van canalitzar o desviar a altres societats i persones mitjançant la recepció de factures falses", perquè els períodes d''entrada' i 'sortida' dels fons coincideixen.

En aquest sentit, exposa que les quantitats es van abonar durant les mateixes dates --final del 2010, primavera del 2011 i final del 2011-- en què Triacom va fer una bateria de pagaments de 2,48 milions d'euros a emissors de presumptes factures falses, entre ells, les tres empreses audiovisuals de Juan Manuel Parra.

Després de comparar els albarans amb els de Triacom, els inspectors van trobar "notables discrepàncies", que juntament amb les quantitats desorbitades i el fet que eren per serveis als dos programes de TV3 que produïa íntegrament una altra empresa, van concloure que les factures "són falses". Van ser 750.000 euros pagats en els mateixos terminis en què l'empresa de Carbó presumptament va cobrar de Telefónica.