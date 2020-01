L'Eurocambra reconeix Junqueras com a diputat europeu malgrat la JEC

El Parlament Europeu (PE) va reconèixer ahir com a eurodiputat el dirigent d'ERC Oriol Junqueras, condemnat a 13 anys de presó per sedició i malversació, tot i que la Junta Electoral Central (JEC) espanyola va determinar que no podia ser membre de l'Eurocambra.

Fonts parlamentàries van recalcar posteriorment que havien rebut la resolució de la JEC en la qual inhabilita el polític republicà.

En una notificació interna del Parlament, l'Eurocambra també va confirmar com a eurodiputats l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, que al desembre ja van obtenir una acreditació provisional com a membres del Parlament.

En l'escrit del Parlament Europeu es precisa que el reconeixement definitiu dels tres polítics independentistes com a parlamentaris europeus serà efectiu durant la sessió plenària que comença el proper 13 de gener.

No obstant això, el text subratlla que el seu estatus d'eurodiputats té efecte des del 2 de juliol del 2019, quan es va constituir l'Eurocambra per a l'actual legislatura.

«Després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de desembre del 2019, durant la sessió plenària del 13 de gener del 2020, el Parlament Europeu ha de prendre nota de l'elecció com a membres del Parlament Europeu d'Antoni Comín i Oliveres, Oriol Junqueras i Vies i Carles Puigdemont i Casamajó amb efecte des del 2 de juliol del 2019», es llegeix en l'escrit de l'Eurocambra.



Tràmits legals

En tot cas, abans de ser reconeguts de manera definitiva com a eurodiputats, els tres polítics han de complir amb una sèrie de tràmits legals que inclouen la declaració d'incompatibilitat de càrrecs.

Per tant, Puigdemont i Comín haurien de renunciar a la seva acta com a membres del Parlament català per poder participar i votar en el ple de l'Eurocambra.

El passat 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va emetre una sentència en la qual determinava que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, havia de ser reconegut com a eurodiputat i gaudir d'immunitat a partir de la proclamació dels resultats d'eleccions europees del maig passat, quan encara no havia estat condemnat pel Suprem a 13 anys de presó.

Per tant, segons la cort comunitària, hauria d'haver-se aixecat la presó provisional per permetre-li anar a la sessió constitutiva de l'Eurocambra del 2 de juliol.

El TJUE afirmava que una persona adquireix la condició d'eurodiputada des que és proclamada oficialment com a electa -una cosa que la JEC espanyola va fer el 13 de juny- i que «per aquest fet i des d'aquest moment» gaudeix de la immunitat que va aparellada a l'escó.

Això és així encara que no s'hagi complert amb els tràmits que exigeix la legislació nacional o no s'hagi participat en la sessió constitutiva de l'Eurocambra.

Tot i la decisió del tribunal de Luxemburg, divendres passat la Junta Electoral Central va acordar que Junqueras no pot ser eurodiputat per estar condemnat «per sentència ferma a pena privativa de llibertat».



La sentència del Tribunal Europeu

Aquest diumenge Junqueras va demanar a la JEC que no executi la resolució que li impedeix ser eurodiputat, ja que la recorrerà davant del Tribunal Suprem, on sol·licitarà la seva suspensió cautelaríssima en considerar que vulnera els seus drets fonamentals i polítics.

La sentència del Tribunal de Justícia de la UE va beneficiar també Puigdemont i Comín, fugits a Bèlgica i que encara no han estat condemnats, a diferència de Junqueras.

De fet, el passat 20 de desembre, tots dos van obtenir ja una acreditació provisional com a eurodiputats, en complimentar els tràmits formals per ser reconeguts com a membres de ple dret.

Després de l'anunci del reconeixement de Junqueras, la portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, va enviar una carta al president de l'Eurocambra, David Sassoli, per demanar-li que no reconegui el líder d'ERC com a eurodiputat i que «respecti la justícia espanyola».



Acreditació permanent

En paral·lel, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín van recollir ahir la seva acreditació permanent com eurodiputats.

Fonts parlamentàries van precisar que, tot i haver recollit aquestes credencials, Puigdemont i Comín encara han de realitzar una sèrie de tràmits legals per poder exercir com a eurodiputats.

Ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, i altres líders independentistes van celebrar en xarxes socials la decisió del Parlament Europeu. En canvi, Vox va acusar el Parlament Europeu de «prevaricar», incomplir les seves normes i «passar-se pel 'forro'» la separació de poders i la sobirania espanyola. Per la seva banda, el PP va demanar al Parlament europeu que «assumeixi i accepti» l'acord de la JEC que ordena la inhabilitació dels tres líders independentistes.