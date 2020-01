El detingut per matar la filla i exparella a Esplugues, a disposició judicial després de sortir de l'hospital

El jove de 27 anys detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de la mort de la seva dona, Mónica, de 28, i de la seva filla, de 3 anys, al seu domicili d'Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial avui. Els Mossos d'Esquadra van informar ahir que el parricida va sortir del centre hospitalari on va ingressar dilluns en haver-se autolesionat i està detingut a comissaria, a l'espera de ser conduït davant el jutge. El doble homicidi va tenir lloc cap a les 6.10 hores d'ahir, festivitat de Reis, quan l'home, de nacionalitat espanyola i veí d'Esplugues, va matar la seva dona i la seva filla al domicili familiar.

Els Mossos i la Policia Local d'Esplugues es van desplaçar a l'habitatge on el van detenir. La policia catalana i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) van informar que no hi ha antecedents judicials de violència entre la parella. Tot i això, segons fonts policials citades per El País, la jove estava en tràmits de divorci des del passat mes de desembre. Es tracta de les dues primeres víctimes de violència masclista a Espanya del 2020. L'any passat van morir a conseqüència d'aquest tipus de crims un total de 55 dones i tres menors d'edat. L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es presentarà com a acusació popular. Dilluns va convocar una concentració de cinc minuts de silenci i aahir va convocar un ple extraordinari de condemna del doble crim.