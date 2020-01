La Junta Electoral comunica oficialment a Torra la inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, va rebre ahir la comunicació

oficial de resolució de la Junta Electoral Central (JEC)

del 3 de gener sobre la seva inhabilitació, van explicar

a Europa Press fonts de Presidència de la Generalitat. La JEC va precisar que no ha inhabilitat Quim Torra com

a cap de l'executiu català, sinó com a diputat de Parlament,

ja que entén que la funció de l'administració electoral es limita als càrrecs electes.

La resolució, feta pública

ahir, confirma que la recent condemna per desobediència imposada al president català

en la causa oberta per negar-se a retirar els llaços grocs en període electoral, suposa

una «causa d'inelegibilitat sobrevinguda» que l'inhabilita com a diputat. Paral·lelament, sis dels tretze vocals de la Juntavan defensar que l'àrbitre electoral no és competent per decidir sobre la inhabilitació

del president de la Generalitat, Quim Torra. En el vot particular, fet públic aquest dimarts, va discrepar amb la decisió

presa per la majoria

de la JEC divendres.