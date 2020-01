El Govern català farà «tot el possible» per «facilitar» que Junqueras vagi a Estrasburg

El Govern català diu que «farà tot el possible perquè Junqueras vagi a Estrasburg». La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va reclamar al Tribunal Suprem (TS) que alliberi el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, perquè pugui exercir ja com a eurodiputat el dilluns vinent a Estrasburg en el ple del Parlament Europeu. Budó va afegir que «el Tribunal Suprem hauria d'acatar aquesta sentència. Si hi ha un altre mecanisme que faci possible que Oriol Junqueras pugui assistir al Parlament Europeu i així ho decideix la seva defensa jurídica, aquest govern serà diligent per garantir la seva assistència al Parlament Europeu».

La consellera de Presidència no va aclarir a quins «mecanismes» fa referència per assegurar l'assistència de Junqueras al ple i va assenyalar que la millor via seria que el Suprem acati la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i alliberi Junqueras. En tot cas, aquests mecanismes vindrien determinats per la defensa del líder d'ERC i Budó va evitar contestar si el Govern preveu ordenar la sortida de Junqueras de la presó de Lledoners (Barcelona).

Malgrat el reconeixement de Junqueras com a eurodiputat per part de l'Eurocambra, aquest no serà efectiu fins que completi una sèrie de tràmits legals (com ara, la declaració d'incompatibilitat de càrrecs) a la sessió plenària que comença el proper 13 de gener a Estrasburg (França).

Mentre el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena decideix com actua amb Puigdemont, l'expresident de la Generalitat ha decidit avançar-se i intentar que sigui el Constitucional el que es pronunciï i revoqui les actuacions del magistrat que van ratificar les ordres d'arrest nacional i internacional que hi ha contra seu.

En un recurs d'empara, Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín reclamen al Constitucional que anul·li la negativa del Suprem de retirar les ordres de detenció dictades contra tots dos ja que disposen de la immunitat que els dona ser eurodiputats. Sostenen que «l'aixecament és innexcusable». La seva argumentació és molt similar a la que van utilitzar per respondre al mateix Llarena en relació amb el següent pas a fer després de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE.

L'advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, va carregar contra l'instructor de la causa que es manté paralitzada al Suprem i al·lega que es van vulnerar els seus drets, com el d'accedir en condicions d'igualtat als càrrecs públics.