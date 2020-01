Els presos de JxCat reclamen la llibertat i la nul·litat de la sentència

Els exdiputats de JxCat Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull han demanat al Tribunal Constitucional (TC) que els posi en llibertat immediatament i deixi sense efecte les seves condemnes, en considerar que se'ls havia d'haver reconegut la immunitat com ha fet el Tribunal de Luxemburg amb Oriol Junqueras.

L'advocat dels tres polítics condemnats per sedició pel Tribunal Suprem, Jordi Pina, ha anunciat l'ofensiva legal que ha emprès davant del Tribunal Constitucional perquè faci «extensiva» als seus clients la interpretació del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat del líder d'ERC com a eurodiputat.

Pina ja va presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, encara no admès a tràmit, en el qual plantejava que el Suprem havia vulnerat el dret a la immunitat de Sànchez, Rull i Turull com a diputats al Congrés quan va decidir seguir endavant amb el judici contra ells, sense demanar el corresponent suplicatori a la cambra.



Sentència sense efecte

La sentència del TJUE del passat 19 de desembre que estableix que la immunitat s'adquireix des que s'és elegit eurodiputat, segons Jordi Pina, hauria de condicionar ara la interpretació del Tribunal Constitucional sobre el cas de Sànchez, Rull i Turull, de manera que, segons el seu parer, obre una nova oportunitat per a ells. Per aquest motiu, en un escrit presentat el passat 20 de desembre, la defensa dels tres condemnats demana al TC que com a mesura cautelar deixi sense efecte la sentència del Suprem.