Van den Eynde diu que Oriol Junqueras demanarà l'habeas corpus per "detenció il·legal"

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha explicat aquest divendres que o bé el líder d'ERC o la seva família demanarà l'habeas corpus, un procediment que comportarà que el jutge del territori on està pres, en aquest cas Manresa, hagi de decidir sobre la seva llibertat. Aquest mecanisme s'aplica quan l'implicat creu que està en situació de "detenció il·legal", ha apuntat Van den Eynde.

El lletrat ha indicat que no han prioritzat mai aquesta estratègia, però després de la decisió del Tribunal Suprem, "és una necessitat bàsicament de pressió de l'entorn de l'Oriol". En tot cas, ha admès que hi ha molt poques possibilitats que Junqueras pugui sortir de la presó per anar al ple del Parlament Europeu.

Van den Eynde també ha subratllat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja no pot fer res "més enllà d'al·lucinar", i ara només queda la via del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.

També ha opinat que la mobilització que hi haurà farà que s'obri la carpeta de l'indult, encara que els presos no ho vulguin.