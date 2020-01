L'Audiència Nacional decreta llibertat sota fiança per als dos últims CDR empresonats

L'Audiència Nacional ha decidit deixar en llibertat sota fiança de 30.000 i 15.000 euros els dos últims CDR empresonats per terrorisme, Jordi Ros i Germinal Tomàs, segons han informat fonts de la seva defensa. Al desembre ja van sortir els altres cinc empresonats per l'operació Judes. Alerta Solidària demana col·laboració a la ciutadania per reunir els diners necessaris perquè Ros i Tomàs puguin quedar en llibertat. L'operació Judes es va efectuar abans de la sentència del procés i es va saldar amb la detenció de nou persones –set de les quals van ingressar a presó-, acusades de pertinença a organització terrorista, estralls en grau de conspiració i fabricació i tinença d'explosius.