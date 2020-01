El Suprem deixa Junqueras fora del Parlament Europeu

El Tribunal Suprem va acordar, ahir, deixar a la presó el líder d'ERC, Oriol Junqueras, en considerar que, tot i que va adquirir la condició d'eurodiputat el juny passat, la seva condemna ferma a tretze anys de presó pel procés l'inhabilita com a tal i no està protegit per la immunitat parlamentària. Ni suplicatori al Parlament Europeu ni nul·litat de la sentència del procés. La sala penal va rebutjar per unanimitat totes les pretensions de l'exvicepresident català i va accedir al que demanava la Fiscalia: executa la pena de 13 anys d'inhabilitació que va deixar en suspens i així li ho comunica per carta al president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, perquè comuniqui a la cambra el final del seu mandat.

D'aquesta manera, la sala presidida per Manuel Marchena tanca el capítol obert pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va reconèixer Junqueras com a eurodiputat des del 13 de juny en resposta a una qüestió prejudicial que li va plantejar el mateix Suprem. Ho va fer poc després que una altra sala de l'alt tribunal, la del contenciós, denegués també una altra petició de Junqueras en rebutjar suspendre d'urgència l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que l'inhabilitava del seu càrrec, precisament per estar condemnat en ferm.

Segons el parer del tribunal que va jutjar el procés, la sentència de la justícia europea es referia a una situació passada, quan el líder independentista estava en presó preventiva. Això ha canviat, diuen els magistrats, perquè Junqueras ja està condemnat en ferm a tretze anys de presó i inhabilitació per sedició i malversació, i això «comporta l'exclusió de la condició d'eurodiputat». En el moment en què va ser condemnat a presó, destaquen, «es va convertir per ministeri de la llei en inelegible».

Per part seva, Junqueras va afirmar que el Tribunal Suprem «ha situat l'Estat fora de la llei europea». «A Europa van dictar justícia, a l'Estat es dicta presó i persecució», va criticar l'exvicepresident en un tuit, tot afegint que lluitarà pels drets dels ciutadans i per la llibertat perquè «la democràcia sempre guanya».



La crítica de Torra

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar l'Estat espanyol de «violentar l'esperit europeu de democràcia i humanisme» en mantenir a la presó el líder d'Esquerra Republicana.

Paral·lelament, el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, va anunciar que impugnaran la negativa del Suprem a excarcerar Junqueras perquè prengui possessió com a eurodiputat i va demanar al Parlament Europeu que ajudi el líder d'ERC com a membre de la cambra davant del «Brexit judicial» d'Espanya. «Estem davant d'una demostració d'autarquia judicial, és un escàndol absolut», va asseverar el vicepresident català.

Com a resposta, la Comissió Europea va evitar pronunciar-se sobre la decisió del Tribunal Suprem. Si bé va assegurar que té constància de la resolució del Suprem, es va negar a comentar-la. «La Comissió no pot interpretar les decisions dels tribunals nacionals», va assegurar un portaveu de la Comissió Europea. L'executiu europeu va recordar que està en mans de la jurisdicció espanyola l'aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.