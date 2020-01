El Parlament Europeu retira la condició d'eurodiputat a Junqueras

El Parlament Europeu va retirar finalment el dret al líder d'Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras de ser eurodiputat després que el Tribunal Suprem li comuniqués que la conseqüència de la seva condemna en ferm pel procés independentista és que queda inhabilitat per assumir aquest càrrec, tal com va anunciar en un comunicat el president de l'Eurocambra, David Sassoli.

La institució comunitària va determinar que Junqueras va deixar de ser eurodiputat des del passat 3 de gener. «Tenint en compte la decisió de la Junta Electoral Central del 3 de gener de 2020 i de conformitat amb la decisió del Tribunal Suprem de 9 de gener de 2020, el mandat del senyor Junqueras i Vies va expirar amb efecte el 3 de gener de 2020», va assenyalar el text.

El president del Parlament Europeu va explicar que la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) obliga la institució a «prendre nota sense dilació de les decisions que amb caràcter definitiu prenguin les autoritats judicials competents dels estats membres».

Així, Sassoli anunciarà dilluns a l'inici de la sessió plenària que Junqueras va iniciar el seu mandat el passat 2 de juliol, igual que Carles Puigdemont i Toni Comín, però també que aquest va expirar el 3 de gener, dia en què la Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar atorgar-li la credencial d'eurodiputat.

A més, l'italià assegura que sol·licitarà a les autoritats espanyoles competents que notifiquin «amb celeritat» a l'Eurocambra el nom de la persona que reemplaçarà Junqueras a la institució. El següent a la llista de la coalició Ara Repúbliques a les eleccions europees és el polític d'ERC Jordi Solé.

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van Den Eynde, i Esquerra van confirmar que recorreran la suspensió com a eurodiputat.

Cal recordar que Carles Puigdemont i Toni Comín també tenen una demanda contra el Parlament Europeu davant el TGUE per impedir-los recollir les acreditacions com a eurodiputats el juliol passat. Ara el mateix tribunal també haurà d'analitzar la demanda de Junqueras contra Sassoli.



«Guanyen Espanya i Europa»

Inés Arrimadas va celebrar a través de Twitter la decisió del Parlament Europeu de suspendre com a eurodiputat Oriol Junqueras, assumint així la sentència del Tribunal Suprem, contrària al seu torn a la que prèviament havia fet el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). «Guanya la democràcia, guanya l'Estat de Dret, guanya Espanya i guanya Europa», va escriure la líder dels taronges. A la mateixa piulada, Arrimadas va afegir: «El Parlament Europeu és la casa de la llibertat, no un refugi per a polítics condemnats per intentar trencar el seu país com Junqueras».

En la mateixa línia es va expressar la cap del partit al Parlament de Catalunya, Lorena Roldán, que també a través de Twitter va indicar: «Això és el que fan els parlaments democràtics: respectar les resolucions judicials» i va afegir: «El que no és normal és el que fan els partits separatistes al Parlament de Catalunya: pretendre votar si acaten o no la sentència que condemna Torra». I va acabar: «Senyor Torrent, prengui'n nota».

La presidenta dels socialistes a l'Eurocambra, Iratxe García, va defensar que el president de l'Eurocambra, David Sassoli, ha sigut «escrupolós amb la legalitat» assumint la decisió del Tribunal Suprem sobre la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras.

D'altra banda, Òmnium va instar el futur Govern espanyol a demostrar que vol estar dins de la legalitat internacional perquè «fins ara no ho ha fet». Així ho va dir el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, a l'inici de l'assemblea general ordinària, ahir a la tarda. En aquest sentit, Mauri espera que la «unitat» que van exhibir els partits independentistes -en una reunió a Palau- sigui «llavor» d'una estratègia unitària en contra de la «repressió» i a favor de l'autodeterminació.

L'eurodiputada d'ERC Diana Riba veu «una mala notícia» que l'Eurocambra assumeixi la decisió del Tribunal Suprem sobre l'escó d'Oriol Junqueras i lamenta que «les institucions europees es deixin arrossegar per l'actuació venjativa i euroescèptica de l'Estat. «Alguns treballen per empetitir Europa. D'altres no pararem de lluitar per engrandir-la», va reivindicar.