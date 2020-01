L'explosió de la Canonja es va originar en un reactor i va afectar una cisterna propera que conté òxid de propilè, segons ha explicat Albert Ventosa, cap operatiu dels Bombers, que ha apuntat que el reactor és el recipient on els productes químics reaccionen per conformar el producte final. Els Bombers continuen treballant per contenir la flama de la cisterna afectada injectant nitrogen. Com que aquesta tasca està ja automatitzada, la majoria d'efectius es dedica a les tasques de recerca del treballador desaparegut i a valorar el risc estructural dels elements de suport de la planta exterior i d'un edifici que ha quedat col·lapsat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha apuntat que el procés d'extinció de l'incendi evoluciona favorablement, però encara hi ha una àrea restringida que afecta set empreses del polígon.





Moment de la forta explosió al polígon petroquímic de Tarragona. Un territori que suporta la pressió de bona part de les indústries perilloses del principat. pic.twitter.com/jr2O3pUoI5 — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) January 14, 2020

Ventosa ha indicat que les causes de l'accident no es coneixen encara, tot i que ha explicat que l'explosió d'òxid d'etilè es va originar en un reactor i després va afectar una cisterna propera. Amb l'ajuda d'un dron, els Bombers treballen per contenir la flama de la cisterna i per garantir la seguretat de l'estructura del complex. No hi ha afectació a l'exterior i "no es preveu que hi pugui haver", ha dit. Durant la nit també hi han treballat gossos de rescat. En total hi ha unes quaranta persones a l'interior.Per la seva part, Buch ha indicat que l'estratègia que s'han marcat els Bombers "va complint-se", tot i que no es pot donar la situació per tancada perquè hi ha un producte que està cremant i cal refredar-lo. "El nivell de perillositat va minvant a mesura que van passant les hores, però no podem donar el 100% de garantia que no pugui passar res", ha dit.Pel que fa a la polèmica sobre les sirenes, Buch ha insistit que el confinament va ser preventiu i que quan anaven a activar-les va arribar l'informe dels Bombers que certificava que l'aire no estava contaminat. En tot cas, ha remarcat que quan s'activen aquests plans sempre hi ha un procés de revisió i anàlisi posterior, i aquest cop no serà una excepció. "Qualsevol mesura per millorar l'avís a la població, qualsevol eina que tinguem serà poca per poder prevenir la població", ha dit.