La Presidència de la UE sosté que Catalunya és un afer «intern» d'Espanya

La crisi catalana és una assumpte europeu», declarava, abans-d'ahir, l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont a Estrasburg, on es reunia, en sessió ordinària, el ple de l'Eurocambra. Ahir, a la mateixa ciutat francesa, Puigdemont debutava en l'hemiscicle comunitari per demanar «un mecanisme comú democràtic per a l'autodeterminació». «Catalunya és una assumpte intern europeu», repetia Puigdemont, convençut que la cosa nostrada «estarà present» durant la presidència rotativa que ara ostenta Croàcia. La resposta del primer ministre del país balcànic, Andrej Plenkovic, però, va abocar un bon raig d'aigua al vi independentista: Catalunya, va dir, «és un assumpte intern que s'ha de solucionar a Espanya», recollia l'agència Efe. I, en al·lusió als arguments esgrimits per Puigdemont, va afegir: «En el debat s'ha esmentat que nosaltres, com a presidència, hem demanat diàleg. No ho hem tractat en absolut a nivell de Consell ni és part de cap activitat de la presidència». Punt.



Reticències als Verds

De la seva banda, el copresident dels Verds-Aliança Lliure Europea, Philippe Lamberts, va expressar fortes reticències a l'eventual incorporació de Puigdemont i del també eurodiputat català Toni Comín al grup que formen a l'Eurocambra. No agrada gens a Lamberts que els dos polítics comptin amb el suport del partit nacionalista flamenc N-VA a Bèlgica. «Són dos membres [Puigdemont i Comín] que de forma constant s'han alineat amb un partit al seu país d'acollida que està a un altre grup diferent al nostre», el dels Conservadors i Reformistes, on també se cirscumscriu Vox, recordava. I afegia Lamberts: «Per a nosaltres», l'adhesió dels dos eurodiputats catalans «sí que planteja un problema, és una falta de coherència».

En aquesta línia, el copresident dels Verds-ALE troba un contrasentit que Puigdemont i Comín demanin participar en un grup amb «valors oposats» als dels seus «millor amics belgues». Els Verds-ALE es van constituir l'any 1999 com a grup i l'integren diputats ecologistes, regionals, dels anomenats partits pirates i independents. Amb 74 membres, és el quart grup més nombrós del Parlament Europeu. El 7 de gener passat, Oriol Junqueras va ser escollit president d'ALE. Sobre l'entrada de Puigdemont i Comín, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba afirmava que «en absolut» els dos polítics independentistes estan fora dels Verds. Sobre Junqueras, el president de l'Eurocambra, Mario Sassoli, va assegurar haver respectat «escrupolosament» la jurisprudència a l'hora de retirar-li la condició d'eurodiputat.