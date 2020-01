El risc que corren els veïns propers a l'explosió de Tarragona

La carbonissa resultant després de cremar l'òxid d'etilè a conseqüència de l'explosió en una planta química de Tarragona "no és saludable" i urgeix retirar-la com més aviat millor, sobretot per evitar que el vent la dispersi i pugui acabar en els pulmons dels ciutadans, segons ha explicat un investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

En aquest sentit, l'investigador de l'Institut de diagnòstic ambiental i estudis de l'aigua del CSIC Joan Grimalt, expert en geoquímica i contaminació, ha explicat a Europa Press que el gas que va explotar a Tarragona és òxid d'etilè, un compost "molt irritant" i a més, cancerigen. Si bé, precisament a l'ésser un gas molt volàtil, en aquest cas "el de cancerigen no té massa importància" perquè una respiració puntual no té incidència en el desenvolupament de la malaltia.

A més, ha apuntat que l'òxid d'etilè es va cremar en l'explosió pel que, llevat del moment inicial de la fuita, no ha sortit una gran quantitat sense cremar-se. Però aquesta combustió, segons explica, es va produir a baixa temperatura i va donar lloc a un fum negre i a partícules de pols com carbonissa.

"A ser una combustió descontrolada, s'han cremat altres elements de la fàbrica i tot això ha generat hidrocarburs aromàtics policíclics i carbonissa", ha comentat.

Per això, creu que tota la zona haurà quedat impregnada d'aquests materials, pel que considera urgent fer una neteja a tota la zona, especialment als voltants de la planta que va patir l'explosió per treure tot aquest pols que "no és saludable".