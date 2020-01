JxCat demana un mediador a les negociacions amb l'Estat

El líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha reclamat "condicions" com la presència d'un mediador en les reunions que hi hagi entre la Generalitat i l'Estat fruit de l'acord del PSOE i ERC per a la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez.

En una roda de premsa després de la trobada de l'espai de diàleg –que ha reunit el Govern amb JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP–, Batet ha demanat també "un pla de treball i periodicitat" per tal que les trobades amb l'Estat siguin profitoses. "L'experiència ens obliga a exigir garanties", ha resumit.

Acompanyat de la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, Batet ha afirmat que si la taula de partits d'aquest divendres és una "avantsala de la mesa de diàleg" amb l'Estat, "hi ha poc marge per a l'optimisme", ja que ha estat la tercera reunió d'aquest espai i no s'hi han constatat avenços. A més, ha plantejat que la taula de partits "no pot condicionar la negociació amb l'Estat", ja que tant el PSC com els comuns formen part del govern de l'Estat i, per tant, serien "jutge i part".

Sobre la proposta que han dut els comuns a la reunió, que passa per acordar un calendari electoral de cara a la primavera d'aquest 2020 perquè un nou Govern enfronti la negociació amb el govern espanyol, ha afirmat que Torra "ha estat molt clar": "Estem enmig de la legislatura i no té intenció de convocar eleccions".