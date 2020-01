Els Comuns fan augmentar 3.070 milions la despesa social de la Generalitat

El Govern i els comuns han tancat un acord per al pressupost de la Generalitat del 2020 que augmenta la despesa no financera i no finalista en 3.070 milions d'euros respecte als comptes del 2017, els últims aprovats i prorrogats fins ara.

Així ho ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha destacat que, després de la crisi, es recupera la despesa en inversions amb un repunt de 405,2 milions i prop de 2.000 milions d'inversió per al sector públic.

L'acord preveu augmentar el finançament del sistema públic de salut en 908,5 milions, fet que es materialitzarà en un increment de la plantilla en més de 8.000 professionals, i també promourà un decret d'accessibilitat al sistema sanitari, dotat amb 20 milions, per reduir les llistes d'espera.

En educació, les guarderies rebran 70 milions d'euros més, i augmenta en 15 milions la dotació per a les beques menjador de Primària, alhora que desplega l'escola inclusiva amb un increment de 54 milions.

El finançament a Universitats puja en 129,5 milions i redueix en un 30% les taxes universitàries en tots els trams --una reducció que es finançarà amb una dotació pressupostària de 57,4 milions--, amb la qual cosa el finançament global se situarà en els 911,7 milions.