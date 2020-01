Detenen 15 persones per vendre carn de cavall sense documentació

La Guàrdia Civil ha detingut 15 persones i n'investiga 13 més a Barcelona per la comercialització de carn de cavall sense la documentació necessària per al consum humà. L'operació va arrencar el 2018, quan es van detectar errors de traçabilitat de la carn, que va ser retirada d'immediat del mercat.

Els cavalls no eren aptes per al consum humà però l'organització utilitzava passaports equins falsificats, amb un escorxador, diverses explotacions i veterinaris implicats. Després d'inspeccionar més de 10.000 cavalls a la demarcació de Barcelona, la Guàrdia Civil, en col·laboració amb els Departaments de Salut i Agricultura, van detectar 300 cavalls ja sacrificats que incomplien la normativa per al consum.

A més, van intervenir 185 passaports amb indicis de falsedat documental. També s'han trobat 100 animals més que incomplien la normativa.