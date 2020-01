El mosso de Terrassa que va matar l'exparella feia mesos que l'assetjava

El mosso d'esquadra que es va treure la vida dissabte després de matar d'un tret la seva exparella a Terrassa, en un crim que ha commocionat la població, no tenia antecedents judicials per violència masclista, encara que feia mesos que assetjava la víctima perquè tornés amb ell. L'Ajuntament de Terrassa va decretar tres dies de dol oficial per la quarta víctima mortal de la violència masclista a Espanya en les tres setmanes escasses que portem d'any, una jove de 29 anys que vivia amb la seva mare des que va trencar amb el policia que la va matar.

L'agent –que forma part de la Unitat de Seguretat Ciutadana- va matar la dona d'un tret amb la seva arma reglamentària al voltant de dos quarts de deu de la nit. El jutjat d'Instrucció número 1 de Terrassa en funcions de guàrdia va procedir dissabte a la nit a l'aixecament dels dos cadàvers. Al lloc també s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, del Sistema d'Emergències Mèdiques i de la Policia Local de Terrassa. Els agents de la Divisió d'Investigació Criminal s'han fet càrrec del cas.

Més de 200 persones van condemnar ahir al matí el feminicidi a la plaça de l'Ajuntament de Terrassa. Els veïns van voler mostrar el seu suport a la família i condemnar el tercer assassinat masclista a Catalunya des de principi d'any. «És un dia molt trist, de dol, de molta ràbia i molt dolor», va expressar l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Avui es faran concentracions silencioses a tots els barris de Terrassa. «No hi havia cap denúncia prèvia ni cap indici, la violència masclista no coneix edat i malauradament afecta tots els àmbits de la societat», va afegir el batlle. També el Govern català va condemnar els fets i va expressar el seu condol a la família.