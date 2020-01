Calvet eleva a 30 milions el cost de reparar els desperfectes en ports, litoral i carreteres pel temporal

El conseller de Territori i Sonstenibilitat, Damià Calvet, eleva a 30 milions d'euros el cost de reparar els desperfectes en ports, litoral, carreteres i transport públic a causa del temporal Gloria. Segons ha explicat en una entrevista a RAC1, en un principi divendres es va calcular que l'impacte per al departament de Territori seria de com a mínim 20 milions d'euros però al llarg del dia ja es va calcular que serien xifres superiors.

Inhabilitació de Torra

Sobre la inhabilitació de Quim Torra, Calvet ha assegurat que ara per ara "no ha canviat res" perquè tant el president del Parlament com els lletrats de la cambra i els de la Generalitat han expressat "alt i clar" que un òrgan administratiu no li pot treure l'acta de diputat sense una sentència ferma.

"Estem on estàvem", ha conclòs, reiterant que d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i el reglament del Parlament no pot retirar-se l'acta si la sentència no és ferma.

En tot cas, Calvet ha dit també que cal trobar la manera de donar "continuïtat" a la legislatura. "Aquest cap de setmana hem de trobar la manera de donar continuïtat a la legislatura. Però no per voluntat d'uns partits polítics, sinó pel nostre sistema democràtic", ha afirmat. Calvet espera que Torra pugui votar la llei de pressupostos i també decrets "importants" de diversos departaments. "Els grups poden impugnar el que creguin oportú", ha afegit.