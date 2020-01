La retirada de l'escó a Torra tensa les relacions entre JxCat i ERC

La resolució de Junta Electoral de retirar l'escó com a diputat del Parlament de Catlaunya al president de la Generalitat, Quim Torra, i que va avalar dijous el Tribunal Suprem, tensa les relacions entre els dos socis del Govern català, JxCat i ERC.

El president de la Generalitat va recordar ahir al Govern que el Parlament ja va votar el passat 4 de gener a favor de mantenir la seva condició de diputat, i va subratllar que el que «està en joc» és « la sobirania» de la cambra catalana.

Torra va defensar la sobirania de Parlament després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurés que «respectarà» el Parlament. El socialista també va donar «per fet» que la cambra catalana «respectarà les decisions i pronunciaments judicials».

«El Parlament va votar el dia 4 de gener. 67 diputats van ratificar la meva condició de diputat, és a dir, van defensar la sobirania de Parlament. Aquesta és la qüestió en joc -per als que creiem en la voluntat popular i que la sobirania dels catalans rau al Parlament, és clar», va afirmar Quim Torra al seu compte de Twitter. Aquesta piulada, juntament amb el comunicat del president el divendres augmenta la pressió sobre el Parlament.

I és que el president de Parlament, Roger Torrent, té fins demà dilluns per decidir si obeeix el Suprem i compleix amb el dictamen de la JEC, que va ordenar retirar l'acta de diputat a Torra després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el condemnés per desobediència. La resposta arribarà probablement durant el ple convocat per demà, quan es veurà si Torra exerceix amb normalitat la seva condició de diputat.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (PDeCat), va defensar que no és possible retirar l'acta de diputat a cap representant «sense sentència ferma» i va denunciar un «desemparament brutal» al president de la Generalitat en la seva qualitat de parlamentari.

Així mateix, va criticar que la resolució de l'alt tribunal espanyol, que insta el Parlament a complir amb l'ordre de la JEC de suspendre Torra com a diputat, «va en contra de l'ordenament jurídic» català, el qual, ha subratllat, «està a la mateixa altura i nivell» que aquell que «regula els processos electorals».

Per això, ha insistit: «En el nostre ordenament jurídic, Torra continua sent diputat malgrat que la Junta Electoral hagi dit el que ha dit i malgrat que el Suprem l'hagi ratificat».



Calendari electoral

Tanmateix, els comuns advoquen per fixar un calendari electoral consensuat entre tots els partits perquè «la fórmula de JxCat i ERC està absolutament esgotada», tal com va defensar la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach.

A més, demana «no caure en les provocacions» i recorda que Torra pot ser president sense l'acta de diputat». «El que Catalunya necessita és un govern que estigui liderant, que no estigui contínuament barallat entre socis de govern», va dir.

ERC va anunciar divendres que mantindria contactes aquest cap de setmana amb la resta de formacions independentistes abans que el president del Parlament prengui demà una decisió, però l'esquerda entre els socis de govern es fa més profunda, ja que els republicans temen que Torra retingui l'escó i empenyi Torrent a la desobediència.