Anticorrupció demana imputar una dotzena de càrrecs de CDC per corrupció

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat a titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José De la Mata, que citi a declarar com a imputats per un delicte de blanqueig de capitals a un total de dotze alts càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya ( CDC) per les donacions "rellevants" realitzades al partit entre 2008 i 2015 identificades per la Guàrdia Civil en el marc de la causa del '3%'.

L'escrit, a què ha tingut accés Europa Press, demana que es cridi a declarar per un presumpte delicte de blanqueig als exconsellers d'Interior de la Generalitat Jordi Jané i Felip Puig, a l'ex diputat nacional per Barcelona Pere Macias, l'exconsellera d'educació Irene Rigau, l'alcaldessa de Calella i exsenadora Montserrat Candini i a l'exparlamentari català i expresident de Fòrum Barcelona Víctor Vila i Giró.

Així mateix, sol·licita que se citi com investigats a l'exalcalde de Sallent que va ser portaveu de CiU a la Diputació de Barcelona Jordi Moltó, a l'exdirector general de Telecomunicacions de la Generalitat Carles Flamerich; l'exdiputada autonòmica Glòria Renom; l'exdiputat regional i a ll'inhabilitat Xavier Crespo, l'empresari i líder de sector liberal de CDC Marc Guerrero i Tarragó i Eduard Freixedes, en altre temps Eduard García, director dels serveis territorials d'Interior de Catalunya Central.

La Fiscalia part de la dissecció de les donacions a CDC i les seves fundacions que va realitzar la Guàrdia Civil amb l'estudi del llibre diari i el Llibre Major del partit trobats en el registre de les seves instal·lacions l'octubre de 2015 i dels quals es desprèn que el partit feia servir els diners recaptats per Catdem i Fòrum Barcelona com a propi, amb política d'unitat de caixa, moviments sospitosos entre ells i donacions que podrien encobrir mossegades.

Tots els 'convergents' assenyalats per Anticorrupció van realitzar donacions al partit d'entre 1.500 euros a 3.000 euros en diferents moments del període objecte d'estudi per la Guàrdia Civil, de 2008 a 2015 i en tots els casos, van consignar la seva aportació en l'últim trimestre de l'any. Candini, per exemple, va arribar a donar 18.000 euros en quatre pagaments de 9.000 i 3.000 euros el desembre de 2008, 2009 i 2010. Aquell any va fer l'aportació el dia 1, igual que Rigau.



Un patró a les donacions

La Guàrdia Civil alertava en el seu informe, aportat a la causa el passat mes de desembre, d'aquesta coincidència de donacions en períodes molt concrets, així com la relació entre les quantitats que aportaven persones físiques i jurídiques, ja que quan disminuïen unes, augmentaven les altres, quedant compensades.

Per Anticorrupció, les donacions particulars i d'empreses resulten "sistemàticament complementàries de manera que es dedueix un criteri superior al de les persones donants", com quan el 2014 les entrades de diners de persones físiques es van presentar "de manera no sistemàtica i sense un criteri que les pugui preveure en el mes de novembre".

La Fiscalia destaca així mateix l'evolució de les quantitats recaptades i com es compensen entre aportacions particulars i d'empreses: "Es constata com les donacions entren en descens el 2011 per tornar a augmentar en 2014, produint-se un més que notable augment tant en nombre com en quantia de donacions en els anys 2014 i 2015 ".



L'origen dels diners

Explica que el 2013 van ser 14.600 euros i el 2015 van superar els 402.000, quantia semblant a la que havien registrat el 2008, si bé es van necessitar "moltes més" operacions per a aconseguir aquest "semblant volum d'ingressos".

Anticorrupció considera que un dels motius que podria "justificar el que ha passat" en les aportacions de particulars és que obeeixi a "algun tipus d'actuació a través de la qual el partit ingressa i justifica fons d'origen desconegut a l'empara de donacions realitzades per particulars" .

"Al respecte hi ha dues explicacions, en abstracte -diu el fiscal--. La primera, que cada un dels donants hagi decidit aflorar diners en efectiu, no declarat. La segona, que els diners en efectiu, no declarat, procedeix del propi partit polític".

Considera que aquesta és "una explicació perfectament coherent amb que les persones la imputació se sol·licita realitzaran una actuació radicalment diferent en els anys 2008 a 2010, 2011 i 2013 i en 2014 i 2015, en què es constaten donacions mensuals i d'escàs valor".