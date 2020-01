En directe · Torrent torna a suspendre el ple per valorar si convoca Junta de Portaveus

La Mesa del Parlament ha avalat aquest dilluns les instruccions donades pel secretari general de la càmera, Xavier Muro, per fer efectiva la pèrdua de la condició de diputat del president de la Generalitat, Quim Torra, en aplicació d'una ordre de la Junta Electoral Central (JEC).





15.54 h

Torrent suspèn el ple després que Roldán s'hagi referit a Torra com a "delinqüent"

15.36 h

Torra: "Confio que el Parlament reverteixi aquest fet il·legal o es posaran en risc la continuïtat de les institucions"

15.22 h

JxCat vol que el ple del Parlament desautoritzi el secretari general i mantingui Torra com a diputat

15.15 h

Casado amenaça amb "més accions legals" si el ple del Parlament no substitueix Torra com a president

14.48 h

Roldán manté que Torra "no és president de la Generalitat" perquè ha perdut l'escó

14.34 h

ERC es compromet a "blindar" Torra i diu que s'han de garantir les votacions al Parlament

13.56 h

La Mesa pren nota de l'escrit del secretari general i s'assumeix que Torra no manté l'escó

El president del Parlament, Roger Torrent, ha suspès el ple d'aquest dilluns després que la portaveu de Cs, Lorena Roldán, s'hagi referit al president de la Generalitat, Quim Torra, com a "delinqüent" i que el grup taronja ho hagi victorejat. Roldán estava responent Torra, que ha demanat la paraula a l'inici del ple per criticar la decisió de la cambra de retirar-li l'acta de diputat, quan ha assegurat que el president de la Generalitat "és un delinqüent" perquè ha estat condemnat per desobediència. "Una persona condemnada i jutjada per un fet tipificat al Codi Penal per la justícia és un delinqüent", ha insistit. Torrent ha cridat Roldán a l'ordre i la resta de diputats de Cs s'han aixecat i han començat a ovacionar la seva companya, per la qual cosa el president del Parlament ha acabat cridant a l'ordre el conjunt del grup i suspenent la sessió.Sóc diputat i president, i només el ple del Parlament pot canviar això. Cap secretari general té les competències per fer-ho i demano, president Torrent, que garantiu els meus drets com a diputat". Amb aquestes paraules, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut intervenir al ple després que el president de la cambra, Roger Torrent, hagi explicat que no es podrà comptabilitzar el seu vot per "garantir la validesa de les votacions". Torra, a més, ha assegurat que confia que "el Parlament reverteixi aquest fet il·legal" que suposa per a ell la retirada del seu escó. "Si no és així, es posaran en risc la continuïtat de les institucions", ha avisat Torra. Torrent, per la seva part, ha volgut anunciar la retirada del vot a Torra denunciant que "el Suprem i la JEC han segrestat l'escó al president".JxCat ha anunciat que registrarà una proposta de resolució perquè el ple del Parlament desautoritzi l'ordre del secretari general de la cambra, Xavier Muro, de retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra. El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, i el president de JxCat a la cambra catalana, Albert Batet, han lamentat que el president Roger Torrent no hagi permès votar aquesta proposta a la reunió de la Mesa que s'ha celebrat aquest dilluns al matí i l'han acusat de situar-se al costat de Cs, PPC i PSC. Costa ha alertat que si no es garanteix la condició de diputat de Torra hi haurà "problemes per defensar la continuïtat del Govern".El president del PP, Pablo Casado, ha amenaçat amb "més accions legals" si el ple del Parlament no substitueix Quim Torra com a president de la Generalitat. Casado ja va avisar la setmana passada que els populars es querellarien contra Torra per "usurpació de funcions" si no deixa el càrrec, i contra el president del Parlament, Roger Torrent, per "prevaricació" si no convoca un ple per substituir-lo. En una piulada a Twitter aquest dilluns, Casado ha tret pit del fet que "a conseqüència del recurs del PP" el secretari general del Parlament hagi ordenat retirar l'acta de diputat a Torra per l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que aplica la inhabilitació de Torra com a diputat.La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha assegurat aquest dilluns que Quim Torra ja no és el president de la Generalitat perquè ha perdut l'escó de diputat al Parlament. "Com que no és diputat, no és president de la Generalitat", ha afirmat en declaracions a la premsa. Tot i que tant JxCat com ERC, el PSC-Units, CatECP i la CUP sostenen que no cal mantenir l'acta de diputat per continuar ser president de la Generalitat, Roldán ha considerat que "l'Estatut ho diu de manera molt clara" perquè "el president s'escull entre els diputats".El president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dilluns que la formació vol "blindar" el president de la Generalitat, Quim Torra, i treballar perquè recuperi l'escó de diputat. En roda de premsa, després que la Mesa hagi assumit que Torra perd l'acta, Sabrià ha afirmat que la cambra catalana no es pot posar en "risc" i que s'han de garantir les votacions perquè es puguin aprovar, entre d'altres, els pressupostos catalans de 2020. En aquest sentit, ha argumentat que la decisió és entre el "col·lapse de les institucions" o "lluitar" pels drets del president Torra i "protegir" el Parlament. El republicà ha recomanat no apostar per la "desobediència estèril" perquè es donaria tot el poder a l'Estat i ha dit que cal actuar amb "intel·ligència" davant una nova "injustícia".La Mesa del Parlament de Catalunya ha pres nota de l'escrit del secretari general, Xavier Muro, on es dona instruccions perquè es retiri l'escó al president de la Generalitat i diputat de JxCat, Quim Torra. Amb aquest tràmit, que la majoria de membres donen per purament administratiu, s'assumeix de manera general que Torra ja no disposarà del seu escó i que al ple d'aquest dilluns a la tarda ja no podrà votar. De fet, fins i tot JxCat ho dona per fet, donat que la seva proposta presentada a la Mesa per "deixar sense efecte" l'escrit del secretari general, desautoritzar les seves instruccions i evitar que Torra es quedi sense escó i sense vot, no ha pogut ser votada ni aprovada per la Mesa. Per tant, també el grup del president té assumit que, si no es troba una sortida diferent a la situació, Torra ja no podrà votar a la tarda.