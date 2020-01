Cuevillas quadruplica els seus ingressos en només sis mesos

El diputat de Junts (JxCat) Jaime Alonso-Cuevillas, un dels advocats de l'expresident Carles Puigdemont, va incloure ingressos professionals superiors als 850.000 euros anuals a la declaració de béns i rendes que va presentar al Congrés després de les eleccions del 10 de novembre, xifra que suposa quatre vegades més dels 190.000 euros que va declarar sis mesos abans, just després dels comicis del 28 d'abril.

La declaració d'Alonso-Cuevillas havia quedat pendent de publicació perquè no va poder prendre possessió del seu escó el passat 3 de desembre durant la constitució del nou Congrés perquè en aquells dies es va sotmetre a una intervenció quirúrgica, que va impedir el seu desplaçament a Madrid. Ho va fer setmanes després, en concret, abans de l'inici del debat d'investidura de Pedro Sánchez.

Així, el parlamentari de Junts per Barcelona va informar la cambra baixa que en l'últim exercici anual va tenir uns ingressos totals de 857.666,46 euros, dels quals 788.214,99 procedien de la seva activitat professional com a lletrat, altres 50.335,29 en concepte de «percepcions salarials i impartició de cursos», i 19.116,18 euros pel cobrament de lloguers.



Més de 850.000 euros

Aquests més de 850.000 euros d'ingressos que va declarar a data de 21 de novembre de 2019 contrasten amb els 206.450 euros que va dir haver percebut en la declaració de béns que va presentar a la cambra baixa mig any abans: 113.646,34 euros per rendiments professionals, 77.180,96 euros per percepcions salarials i impartició de cursos i 15.622,69 euros per lloguers.

A més, Alonso-Cuevillas detalla que en l'exercici 2018 va pagar 218.912,09 euros per IRPF, més del doble del que va pagar a l'abril de 2017, que van ser 95.030,29 euros, segons les declaracions dels dos exercici. L'advocat independentista declara tenir poc més de 10.000 euros als seus comptes i dipòsits bancaris, així com accions i participacions a diferents empreses o entitats per un valor proper als 400.000 euros.

Pel que fa a propietats, Alonso-Cuevillas assegura posseir un habitatge a l'Estartit, un apartament i un despatx a Barcelona, i un local comercial i dues places d'aparcament també a la Ciutat Comtal la titularitat dels quals correspon a una societat de la seva propietat (Societat Gestora d'AC Advocats i Consultors, SL).