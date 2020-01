Protestes i tensió a l'exterior del Parlament de Catalunya

Unes 300 persones es concentren aquest dilluns a la tarda a les portes del Parlament de Catalunya per donar suport al president de la Generalitat, Quim Torra, després que la Mesa hagi decidit acatar l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) i retirar-li l'acta de diputat, malgrat que la inhabilitació per desobediència sentenciada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua sense ser ferma pendent del recurs davant del Tribunal Suprem. Els manifestants no poden acostar-se a l'edifici de la cambra catalana pel cordó de Mossos d'Esquadra i de tanques de seguretat que els en separen. Hi ha hagut alguna escena de tensió que de moment no ha anat a més.

Els concentrats, entre els quals hi ha gent gran però també gent jove amb la cara tapada criden consignes com ara 'Urquinaona ho tornarem a fer', '1-O ni oblit ni perdó' o 'Ocupem el Parlament'. També hi ha crits a favor de Quim Torra i d'altres en contra del president del Parlament, Roger Torrent.