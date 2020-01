El secretari general del Parlament dona l'ordre per retirar l'acta de diputat a Torra

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha donat instruccions als serveis de la cambra per retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra. En una carta dirigida a la Mesa del Parlament, a la qual ha tingut accés l'ACN, Muro argumenta que la situació de Torra ha canviat després que la setmana passada el Tribunal Suprem (TS) no suspengués la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de treure-li l'escó. A més, Muro recorda que la Junta Electoral Provincial de Barcelona li havia donat dos dies, que s'esgoten avui, per informar del substitut de Torra com a diputat. La Mesa del Parlament es reuneix avui a les 12.30 hores per prendre una decisió i ho farà amb la carta del secretari general sobre la taula. Tot plegat a poques hores que comenci el ple del Parlament a les 15 hores.

"Atès que la JEC exigeix donar compliment immediat a l'Acord que disposa realitzar tots els tràmits necessaris per fer efectiva la pèrdua de la condició del diputat Joaquim Torra, una vegada denegada la suspensió del mateix per la interlocutòria del dia 23 de gener, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, us informo que procedeixo a donar les instruccions pertinents als serveis de la cambra a aquests efectes". Amb aquestes paraules Xavier Muro dona l'ordre per retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat.

En l'escrit, el secretari general del Parlament també diu que un cop consultada la Junta de lletrats fa evident a la Mesa que la interlocutòria del Suprem de la setmana passada i el nou acord de la JEC "modifiquen la situació que fins ara permetia argumentar en favor de no executar l'acord de la JEC del passat 3 de gener". Tot això, afegeix, "sens perjudici de la vigència del debat de fons sobre l'adequació de l'acord d ela JEC a l'ordenament jurídic en els termes de l'informe dels serveis jurídics del 13 de gener, que resta pendent de resolució pel Tribunal Suprem".

Un escrit dirigit a la Mesa del Parlament poques hores abans que aquest òrgan es reuneixi a les 12.30 hores per prendre una decisió. Torra i JxCat han defensat fins ara que la resolució del Suprem de la setmana passada no canvia res i que el president de la Generalitat ha de continuar sent diputat tal com va aprovar la cambra catalana el 4 de gener. Cs i PPC amenacen amb noves querelles contra Torra i Torrent en cas que el president de la Generalitat participi de les votacions a partir del ple que comença aquesta tarda.