Bassa, sobre els impulsors del 155: «Van arriscar el benestar de la ciutadania per un rèdit electoral»

L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa ha assegurat aquest dimarts que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució l'octubre de 2017 "només va servir per aturar polítiques socials i econòmiques", i no va "aconseguir res del que pretenia", que era "escapçar" l'independentisme. És per això que ha retret als partits que van aprovar-lo que "van arriscar el benestar de la ciutadania per un rèdit electoral". "Per a mi, això és imperdonable, i el mateix per a les formacions que en van fer seguidisme", ha dit, en referència al PP, Cs, i el PSC. Bassa ha intervingut presencialment a la comissió del Parlament que investiga el 155 i ha aprofitat l'ocasió per reivindicar l'"esperit" de l'aturada de país del 3 d'octubre de 2017 –en protesta per la violència policial durant el referèndum de dos dies abans–. "L'hem de continuar i fer créixer per seguir avançant", ha advertit.