Rull assegura que va seguir fent de conseller i reunint el departament durant el 155

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que ell va seguir "exercint de conseller" i reunint el departament durant el temps que va durar el 155 i mentre va ser a la presó. "Jo no em vaig sentir cessat", ha sentenciat, i ha afegit que no hi va haver "cap decisió transcendent" que es prengués al departament que no tingués la seva "aprovació i supervisió". Rull, que ha assistit aquest dimarts a la comissió d'investigació sobre el 155 al Parlament, també ha volgut llençar un advertiment als ciutadans de l'Estat i els ha dit que "avui" són els independentistes però que "demà" pot ser "qualsevol altre que gosi discrepar". "El que diu la sentència [del Suprem] és que d'ara endavant qualsevol manifestació massa discrepant o massa massiva pot acabar sent sedició", ha avisat.

Rull també ha insistit que la compareixença dels presos al Parlament és "una expressió d'anormalitat democràtica" perquè ells són a la presó per defensar "unes idees legítimes i democràtiques pacíficament".