El TC porta a la fiscalia Torrent, Costa i Campdepadrós per permetre votar sobre autodeterminació

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat portar a la fiscalia el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident primer, Josep Costa i el secretari primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, perquè estudiï una possible desobediència a les seves resolucions. Aquest incompliment, a parer del TC, es va produir arran dels acords de la Mesa del 22 i 29 d'octubre que van admetre a tràmit una proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.

El text constatava que el Parlament "reitera i reiterarà tants cops com ho desitgin els diputats la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític". El Constitucional estima així l'incident d'execució presentat per l'advocat de l'Estat.