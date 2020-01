El Tribunal de Comptes reclama els imports més elevats a Junqueras

El Tribunal de Comptes reclama 4.146.274,97 euros a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i 26 càrrecs i excàrrecs del Govern per les despeses de l'1-O. Els imports més elevats els fixa per a l'exinterventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, a qui reclama 455.527,48 euros i per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, amb 421.887,21 euros. Per altra banda, la delegada instructora ha exonerat tres dels investigats; els interventors Eva Maria Pardo i Jordi Serra així com al director general d'Economia social, Tercer sector i Cooperatives, Josep Vidal i Fàbrega, després d'escoltar les al·legacions dels seus representants. Pel que fa a Carles Puigdemont, el Tribunal de Comptes li reclama 131.079,226 euros, els mateixos que als exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull i Meritxell Serret.

Després de Vidal i Junqueras, el més perjudicat és el director general de Patrimoni de la Generalitat, Francesc Sutrias, a qui el Tribunal de Comptes reclama 369.550,62 euros, seguit de l'exsecretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Josep Maria Jové, amb 290.807,99 euros, els mateixos que a la directora de Serveis d'aquest departament, Natàlia Garriga.

El Tribunal de Comptes també reclama a l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, 231.236,41 euros; a l'exconsellera de Treball i Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, 216.758,02 euros; i a l'exconseller de la Presidència, Jordi Turull, 167.595,406 euros.

Finalment, demana a Albert Royo 127.381,58 euros; a Josep Ginesta 85.678,795; a Neus Munté 39.384,26; a Ignasi Genovès 36.516,18, a Joaquim Nin 33.640,27; a Antoni Molons 25.112,201; a Jaume Mestre 21.004,015; a Aleix Villatoro 9.859,155; a Amadeu Altajaf 9.859,155 i aTeresa Prohias 2.875,91 euros.

El Tribunal de Comptes dóna quinze dies perquè els 28 càrrecs i excàrrecs del Govern de Puigdemont dipositin aquestes quantitats suposadament malversades que reclama com a fiança. Si no n'abonen l'import, la delegada instructora podria iniciar l'embargament de béns. Es tracta d'un procés iniciat per la demanda de Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució i similar al que va condemnar Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau pel 9-N.