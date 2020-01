El Parlament preveu aprovar els pressupostos de la Generalitat el 18 de març

Dimecres 18 de març és la data prevista per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat al Parlament. Així ho ha acordat la Mesa de la cambra catalana, que s'ha reunit aquest dimecres a la tarda i ha establert el calendari que seguirà la tramitació dels comptes públics per a l'any 2020. Després que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, hagi entregat avui mateix els pressupostos al president del Parlament, Roger Torrent, està previst que els consellers expliquin els comptes previstos per als seus respectius departaments a partir de divendres i fins al proper dimarts, 4 de febrer, en comissió.

Segons fonts parlamentàries, el 12 de febrer els pressupostos se sotmetran al debat de totalitat al Parlament, és a dir, la cambra votarà si els rebutja per complet o si els continua tramitant, i llavors seguiran els passos pertinents fins al 18 de març, quan s'haurien d'aprovar definitivament al ple. Aquesta cronologia, però, es pot veure alterada si algun grup sol·licita un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalitat dels comptes, la qual cosa podria endarrerir-ne fins a un mes l'aprovació final.