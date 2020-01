S'ajorna la comissió d'Economia en què Aragonès havia de presentar els pressupostos

S'ha ajornat la comissió d'Economia del Parlament en què el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, havia de presentar els pressupostos per al 2020. I és que el president de la Generalitat, Quim Torra, va retardar ahir de matinada la reunió del Consell Executiu que havia d'aprovar els comptes.

Una reunió del Govern que el president ha convocat per a les 15 hores. Així doncs, Aragonès no pot presentar en comissió a les 12.30 hores uns pressupostos que encara no han estat aprovats i es manté l'expectativa per la declaració institucional de Torra prevista per a les 12 hores. D'altra banda, la reunió de la Mesa del Parlament que s'havia de celebrar a les 10 hores s'ha retardat fins a les 12 hores.