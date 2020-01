El Suprem rebutja anul·lar la sentència del procés

La sala del Tribunal Suprem que va jutjar el procés ha desestimat tots els incidents de nul·litat que van plantejar les defenses dels 12 líders independentistes condemnats en la sentència del 14 d'octubre per vulneració de drets fonamentals, i també rebutja el plantejament de Vox que exerceix d'acusació popular.

El tribunal reitera que no s'han criminalitzat idees ni vulnerat la llibertat de reunió o expressió. Així mateix, destaca que les penes són proporcionades als fets delictius dels condemnats que volien implementar una normativa antidemocràtica i inconstitucional, un bloc jurídic aprovat sense tenir en compte la meitat de les forces polítiques del Parlament i amb la finalitat de materialitzar la independència.

Després d'aquest tràmit, els acusats podran assistir al TS per mirar d'anul·lar la sentència i al·legar vulneració de drets fonamentals, pas previ per poder portar la causa al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), tal com les defenses han dit que faran.