El Tribunal de Comptes reclama 4,1 milions al Govern de Puigdemont per l'1-O

El Tribunal de Comptes reclama provisonalment 4.146.000 euros a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i 29 càrrecs i excàrrecs del Govern català per les despeses de l'1-O, segons confirmen fonts jurídiques. L'ens fiscalitzador els ho va notificar ahir al matí a través d'una acta de liquidació provisional redactada pel delegat instructor de la causa, que ha determinat les quantitats i els autors del suposat desviament de fons públics per fer realitat el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. L'ens fiscalitzador fixarà un termini als investigats per dipositar la quantitat suposadament malversada reclamada com a fiança. Si no l'abonen, procedirà a l'embargament de béns. Es tracta d'un procés iniciat per la demanda de Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució i similar al que va condemnar Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau pel 9-N. Entre les persones citades ahir per l'òrgan fiscalitzador hi figuren els exmembres del Govern a la presó (Oriol Junqueras, Quim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa) i fugits a l'estranger (Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret), així com els exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Un cop superada la fase d'instrucció s'entrarà en la del procés jurisdiccional, on el Tribunal emetrà un edicte que s'enviarà a les parts i al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) per fer públic que es du a terme el procés i iniciar les vistes. Aquesta fase acabarà amb una sentència en primera instància que es podrà recórrer en apel·lació a la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, primer, i al Tribunal Suprem, després.



Petició d'ajuda

Els imports més elevats els fixa per a l'ex-interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, a qui reclama 455.527,48 euros, i per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, amb 421.887,21 euros. D'altra banda, la delegada instructora ha exonerat tres dels investigats; els interventors Eva Maria Pardo i Jordi Serra, així com el director general d'Economia social, Tercer sector i Cooperatives, Josep Vidal i Fàbrega, després d'escoltar les al·legacions dels seus representants. Pel que fa a Carles Puigdemont, que ahir demanava ajuda a la caixa de resistència, el Tribunal de Comptes li reclama 131.079,226 euros, els mateixos que als exconsellers Santi Vila, Meritxell Borràs, Toni Comín, Joaquim Forn, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull i Meritxell Serret.